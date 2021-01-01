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واشنطن تحدد خيارين لإيران وتصرّ على «ثمن للتحريض»
ترامب يريد إخراج إيران و «حزب الله» من سورية
إحباط اعتداء «إرهابي» في اللوفر
موقف البيت الأبيض من الاستيطان يربك إسرائيل
التحالف الدولي يكثف غاراته لـ «عزل» الرقة
السرطان يتقهقر أمام قوى المناعة
أنشيلوتي: لام قادر على العطاء أكثر
قفزة مؤشرات في «وول ستريت» بعد زيادة كبرى للوظائف الأميركية
آخر الاخبار
أميركا تنشر مدمرة قبالة سواحل اليمن
عقوبات أميركية جديدة على طهران
تركيا تتهم اليونان بانتهاك القانون الدولي في بحر إيجه
قتيلان وجرحى في هجومين منفصلين استهدفا بغداد
ماتيس يؤكد التزام بلاده معاهدة الدفاع مع اليابان
مئات القتلى في أعمال عنف ضد الروهينغا في ميانمار
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سياسة
مدمرة أميركية لحماية مضيق باب المندب
تباين إسرائيلي في تفسير بيان البيت الأبيض ضد الاستيطان
وفد عسكري - سياسي لحل «عقدة» المعارضة في جنيف ... و «مؤتمر إنقاذ» في دمشق
إدارة ترامب تعيّن نائباً لمدير «سي آي إي» مسؤولة سابقة عن معتقلات سرية أميركية
لبنان: انتخاب 75 نائباً أكثرياً و53 نسبياً يحصر المنافسة في دوائر ولا وحدة معايير
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السعودية
«هيئة العقار» تراقب مؤشر «القطاع» لتحقيق التوازن في السوق
تراجع إيرادات الغرف الفندقية في السعودية.. والرياض الأكثر انخفاضاً
«الصحة» و«التحقيق والادعاء» يناقشان الحد من الممارسات الخطرة على سلامة المرضى
عقوبة انتحال لقب «مهندس».. السجن و«الغرامة»
حائل الأكثر برداً في السعودية والزلفي تقصي نيويورك
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إقتصاد
أرباح شركات النقل السعودية تراجعت 267 مليون دولار
نمو بطيء لقطاع الخدمات البريطاني
تلويح أميركا بعقوبات على إيران يرفع الأسعار العالمية للنفط
تداولات نشطة في أسواق المال الخليجية
مصر تزيد دعمها المواد البترولية وتطرح شركتَـي نفط في البورصة
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رياضة
مورينيو ينتقد عدم فعالية مهاجمي «الشياطين»
تفاؤل مصري قبل موقعة الكاميرون
أرسنال يخسر رامسي
تايغير ينسحب من «دبي»
محكمة التحكيم تؤيد منع تشونبوك من المنافسة بدوري أبطال آسيا
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ثقافة ومجتمعات
يوسف فرانكو باشا متصرف جبل لبنان... رسام كاريكاتور
مصري يؤسس أول مهرجان إلكتروني لمسرح العرائس
«باب الحارة» 9: تجديدات وانسحابات
شاشات شعبوية... «نوت يو»
الأخوان مَلَص يجسّدان بالكوميديا وجع اللاجئ السوري
الوقف والديموقراطية والمجتمع المدني
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أميركا... حين تتصدّع
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الجيش العراقي: قد نستطيع فك الحصار عن بيجي خلال يومين
مجلس الأمن يدعو البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس للجمهورية
اليابان تشتري خام أبوظبي لسد النقص في المخزون النفطي
إصابة 16 شخصاًً بجروح طفيفة بعد تفجير استهدف مترو القاهرة
ديوكوفيتش: أنا أقوى ذهنياً منذ أن أصبحت أباً
فابيوس: لا تزال هناك مسائل عالقة في الاتفاق النووي مع إيران
«الخدمة المدنية» تعلن تمديد فترة استقبال طلبات وظائف التعليم النسوية
أسهم أميركا تفتح مرتفعة وهبوط قطاع الطاقة
توقيع إتفاقات تعاون بين مصر والجزائر
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هذا الشهر
الأرجنتين تهزم كرواتيا ودياً... وعودة تيفيز إلى صفوف «التانغو»
مجلس الأمن يدعو البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس للجمهورية
اليابان تشتري خام أبوظبي لسد النقص في المخزون النفطي
ديوكوفيتش: أنا أقوى ذهنياً منذ أن أصبحت أباً
"آر برلين" تبدي تفاؤلها في الربع الأخير من العام
تجريم تجارة لحوم القطط والكلاب في تايلاند
فابيوس: لا تزال هناك مسائل عالقة في الاتفاق النووي مع إيران
إصابة الممثل خالد الصاوي بفيروس الكبد الوبائي
«أو سي آي أن في» تساهم في صندوق لدعم الاقتصاد
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هذا الاسبوع
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هذا الشهر
نصف مليون ريال يخرج «محمد» من السجن
الجيش العراقي: قد نستطيع فك الحصار عن بيجي خلال يومين
قوميون أتراك يهاجمون بحّارة أميركيين في إسطنبول
لاغارد: هدف النمو لمجموعة العشرين غير كاف
أسرة شوماخر تعيد تنشيط موقعه الإلكتروني
إصابة 16 شخصاًً بجروح طفيفة بعد تفجير استهدف مترو القاهرة
أميركا والهند توصلتا إلى حل لخلافهما حول الأمن الغذائي
دخول دفعة أولى من مساعدات دولية حي الوعر المحاصر في حمص
وزير الزراعة: اعتماد 7 مبادرات لتطوير «القطاع» في السعودية
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هذا الاسبوع
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هذا الشهر
ترامب يريد إخراج إيران و «حزب الله» من سورية
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الكاميرون تهزم غانا وتضرب موعداً مع مصر في نهائي أمم إفريقيا
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الصين تطرح «طريق الحرير» حلاً للحد من الانعزالية
ماتيس يؤكد التزام بلاده معاهدة الدفاع مع اليابان
واشنطن تحدد خيارين لإيران وتصرّ على «ثمن للتحريض»
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اليوم
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هذا الاسبوع
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سبع خطوات للتسجيل في «حساب المواطن».. والبدء الأربعاء
تعديلات دمشق على «الدستور الروسي» ... لترشح الأسد في 2021 ورفض «الحكم الكردي»
العودة بعد تشييع ابنه وزوجته: أحبوا أولادكم قبل فوات الآوان
ترجم من خلال كاميرتك... «غوغل» يطلق خاصية الترجمة الفورية
علماء يكشفون موعد اصطدام القمر بكوكب الأرض
ترامب يهدد خصومه بـ «سيناريو نووي»
«حساب المواطن» يدخل السعوديين في دوامة.. و«العمل»: 5 مستفيدين منه
وفاة والد ناصر القصبي
تحديث «واتسآب» الأخير قد يجعله التطبيق الأفضل
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آلام مفصل الفك... لا للجراحة نعم للحلول السلمية
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عن جريدة «السفير» وطلال سلمان
التسجيل في «حساب المواطن» بعد ثلاثة أسابيع.. وإدراج مستفيدي الضمان آلياً
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أخيراً.. أميركا مع ما يليق بها
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أحياناً... (لعبة الكراسي اليابانية)
فهد الدغيثر
«الشرق الأوسط الجديد»
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نحن وترامب بين نتانياهو والهولوكوست
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القضاء المصري وهستيريا تيران وصنافير!
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الخطوط السعودية تستخف السعوديين!
ماجد كيالي
تحولات دراماتيكية في المشهد السوري
سميرة المسالمة
على ماذا ستتفاوض المعارضة مع النظام السوري؟
حسن نافعة
ترامب سيسقط حتماً
جهاد الخازن
عيون وآذان (سورية ترزح تحت استعمار جديد)
حازم صاغية
المسلمون حيال ترامب و «صراع الأديان»
راغدة درغام
زمن مفاجآت ترامب وتحالفات بوتين
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حلب آخر معارك روسيا بانتظار قمة بوتين - ترامب
عبدالله بن ربيعان
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إيران تتآكل من الداخل.. هل من ثورة؟
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عن زيارة ميشال عون وأحاديثه!
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إحراجات المعارضة السورية على عتبة مفاوضات آستانة
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«مولانا» التنويري.. الذي نُريد
عبدالوهاب بدرخان
الأسد والإيرانيون: إمّا استسلام المعارضة و إمّا «الحل العسكري»
أكرم البني
آستانة وحدود الخلاف بين روسيا وإيران
فيصل العساف
الخطوط السعودية تستخف السعوديين!
أحمد الحناكي
السينما وقيادة المرأة السيارة
سياسي
كتابنا
حازم صاغية
نحن وترامب بين نتانياهو والهولوكوست
مصطفى زين
القصة السورية
جهاد الخازن
عيون وآذان (مطلوب موقف فلسطيني وعربي)
فهد الدغيثر
«الشرق الأوسط الجديد»
سليم نصار
رئيس أميركا صنيعة «كو كلاكس كلان»!
ماجد كيالي
استنهاضاً للتيار الوطني الديموقراطي في سورية
أسامة مصالحة
دقيقتان ونصف على «يوم القيامة»
محمد برهومة
صدمات ترامب... والمصلحة العربية
محلي سعودي
كتابنا
أحمد الحناكي
أخيراً.. أميركا مع ما يليق بها
عبدالعزيز السويد
أحياناً... (لعبة الكراسي اليابانية)
محمد اليامي
القرار السعودي المطلوب
اقتصادي
كتابنا
زياد الدباس
حين لا يكون عجز الموازنة مرتبطاً بدورات اقتصادية
ثقافي
كتابنا
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«هوب... لا... إننا أحياء» لإرنست توللر: الحياة تقلّد الفن
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روسيا من الحرب إلى السلام في سورية
جدعون راخمان
شقاق بريطاني مع أميركا
ميشيل غولدبيرغ
ترامب حصان طروادة اليمين
طه أقيول
الديموقراطية والتعديل الرئاسي التركي
رينو جيرار
هدية ترامب للاتحاد الأوروبي
لوموند
شولتز ضد مركل
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ذوى الحلم فخسرت الولايات المتحدة هويتها
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40 سنة على استقبال مركز بوبور الثقافي الفرنسي مئة مليون زائر
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قصة بطل عراقي يحارب «داعش»... وينتقد تخلي بغداد عن السنّة
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لماذا لم نصدق حكاية إرهابي مقهى الكوستا المتردد والخائف؟
بيسان الشيخ
هل يعود التعذيب إلى أميركا وتبقى بلداننا نقاط خدمة له؟
عمر قدور
إسلاميّو سورية في مأزقهم
وحيد عبد المجيد
البرادعي وثورة 25 يناير و... كل هذا التناقض
حسن شامي
خطاب ترامب وسحر الشعبوية
نهلة الشهال
الانتخابات الفرنسية ومسألة... الإسلام!
محمد الحدّاد
في أوروبا أيضاً: زلزال حزبي آتٍ
مصطفى كركوتي
شعبويات تنهض وديموقراطيات تتهاوى
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