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«مظلة شرعية» لقتال «النصرة»
السعودية تعرض مقاتلة «النسر الجارح»
رياض سطوف «نجم» فن «الشرائط المصورة» مجهول عربياً
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«عدوى الفساد» تصيب زوجة مرشح اليمين للرئاسة
رينار يهاجم الصحافيين.. ويدافع عن «صديقه»
مسؤول في البنك الدولي لـ «الحياة»: بدأنا التخطيط لما بعد الحرب في اليمن
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ستة فصائل معارضة لدعم «الجيش الحر» في مواجهة «فتح الشام»
ترامب يعلن عزمه إقامة مناطق آمنة في سورية
استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية
كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين
هافانا: نسعى إلى «حوار قائم على الاحترام» مع واشنطن
وزير الدفاع الأميركي يزور طوكيو وسيول قريباً
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سياسة
الشرعية تحكم السيطرة على مضيق باب المندب
عون رفض تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات: لا تمديد للبرلمان ولا «الستين» حتى لو ...
ميادين مصر في ذكرى الثورة خالية إلا من الشرطة... وهداياها
القوات النظامية تصعد هجماتها في غوطة دمشق ووادي بردى
ترامب يطلب «تحقيقاً موسعاً» في «تلاعب» بانتخابات الرئاسة
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السعودية
السعودية تعرض مقاتلة «النسر الجارح»
«الشورى»: خسائر الاقتصاد الخفي 246 بليون ريال.. وتقرير «التجارة» «مضلل»
«نزاهة»: ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد لا يعكس وضعها الطبيعي
خبراء لـ«الحياة»: إيقاف الهجمات الإلكترونية يتطلب معرفة مصدرها
توقعات بنمو الإنفاق على خدمات الاتصالات إلى 138 بليون ريال هذا العام
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إقتصاد
تفاؤل بآفاق «بريكزيت» يدعم الإسترليني
قفزة في مخزونات النفط الأميركية تخفض سعره
الحرب السورية لا تزال تثقل اقتصاد لبنان
دبي تطلق في نيسان «معرض العقارات الدولي 2017»
ميل متصاعد لدى مواطني ألمانيا إلى تملّك المساكن بدلاً من استئجارها
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رياضة
سيرينا تفوز وتواجه فينوس في نهائي بطولة أستراليا للتنس
أمم إفريقيا 2017: مصر إلى ربع النهائي لملاقاة المغرب
«الأولمبية» تجرد جامايكا من ذهبية التتابع
غموض حول مستقبل أنريكي في «كاتالونيا»
كالو يعتزل «دولياً»
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ثقافة ومجتمعات
وداعاً لخصوصية المشاهير في عصر التواصل الاجتماعي
أول ياباني يفوز بـ «يوكوزونا» منذ 19 سنة
مقاهي الحمراء في مهب الأفول الثقافي
المسرح المغربي «يتنفّس» تلفزيونياً
«سفراء التطوع» في السعودية ... شعلة نشاط ومثال يُحتذى
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«الإمبراطور» والقيصر ... والمجانين
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نجوم يكرّمون قدامى المحاربين الأميركيين
الكاميرات الطائرة وحروب الأحياء
وزير العدل اللبناني: خطف العسكريين نقطة سوداء في تاريخ الثورة السورية
"داعش" يعزز قوته في سورية بالمكالمات الهاتفية المروعة
«الكهرباء» لـ «الحياة»: درس تطوير أجهزة التكييف في مشعر منى الأعوام المقبلة
أفغانستان: 6 قتلى بانفجار في موقف للحافلات
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نصف مليون ريال يخرج «محمد» من السجن
الأرجنتين تهزم كرواتيا ودياً... وعودة تيفيز إلى صفوف «التانغو»
قوميون أتراك يهاجمون بحّارة أميركيين في إسطنبول
لاغارد: هدف النمو لمجموعة العشرين غير كاف
أسرة شوماخر تعيد تنشيط موقعه الإلكتروني
"آر برلين" تبدي تفاؤلها في الربع الأخير من العام
أميركا والهند توصلتا إلى حل لخلافهما حول الأمن الغذائي
دخول دفعة أولى من مساعدات دولية حي الوعر المحاصر في حمص
وزير الزراعة: اعتماد 7 مبادرات لتطوير «القطاع» في السعودية
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الأرجنتين تهزم كرواتيا ودياً... وعودة تيفيز إلى صفوف «التانغو»
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اليابان تشتري خام أبوظبي لسد النقص في المخزون النفطي
ديوكوفيتش: أنا أقوى ذهنياً منذ أن أصبحت أباً
"آر برلين" تبدي تفاؤلها في الربع الأخير من العام
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السعودية تعرض مقاتلة «النسر الجارح»
«مظلة شرعية» لقتال «النصرة»
النعيمي المطرود من «أرامكو» عاد إليها رئيساً
«غوغل» تسعى إلى جعل «يوتيوب» الأفضل للمعلنين
ستة فصائل معارضة لدعم «الجيش الحر» في مواجهة «فتح الشام»
الكويت تعدم سبعة سجناء بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة
السعودية تعرض مقاتلة «النسر الجارح»
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مواقع إباحية تستغل ثغرة في «يوتيوب»
إرهابي إسطنبول تسلل من إيران
أردني يقتل زوجته وطفلتيه «دفاعاً عن الشرف»
الزنجبيل... قد يؤدي إلى الوفاة!
مصدر لـ«الحياة»: هيكلة رواتب المعلمين «إشاعة»
مرجعية جديدة تنعى «المرحلة الانتقالية»
7 طرق بسيطة لخفض ضغط الدم طبيعياً
وفد من «المعارضة السورية» في اسرائيل لطلب مساعدتها
سعوديات ومقيمات يصنعن «أحزمة الموت» وينقلنها تحت أغطيتهن
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إدارة ترامب هل تكتفي بصفة «مراقب» في سورية؟
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التغيير الفرنسي المقبل إزاء بشار الأسد
أكرم البني
آستانة وحدود الخلاف بين روسيا وإيران
عبده وازن
البوكر... والهفوة السورية
كامران قره داغي
إقليم كردستان في مواجهة مع بغداد وطهران... والآتي أعظم
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الديموقراطية الأميركية وامتحان ترامب
فهد الدغيثر
من جديد ... التنمية و «الفتوى»
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سرّي: حوار ترامب وأوباما في «كاديلاك الرئاسة»
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لغز واشنطن الجديدة في عهد ترامب
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هكذا علّمتني اليونسكو
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إيران تتآكل من الداخل.. هل من ثورة؟
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الثورة السوريّة التي نظّفت وانهزمت
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عن زيارة ميشال عون وأحاديثه!
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... عن مرارة ما ينتظره السوريون في العام الجديد
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إحراجات المعارضة السورية على عتبة مفاوضات آستانة
عبدالوهاب بدرخان
الأسد والإيرانيون: إمّا استسلام المعارضة و إمّا «الحل العسكري»
إحسان الفقيه
قبل أن تصبح مدارس صنعاء «ثكنات» للحرس الإيراني
سياسي
كتابنا
حسان حيدر
فشل آستانة يؤكد أن الأسد لا يزال العقبة أمام الحل
محمد علي فرحات
الفرصة الأخيرة لسورية في يد أنقرة
جهاد الخازن
عيون وآذان (السلطان اردوغان ماضٍ في الخطأ)
عبدالوهاب بدرخان
إدارة ترامب هل تكتفي بصفة «مراقب» في سورية؟
شفيق ناظم الغبرا
الولايات المتحدة والنزاع الأهلي المقبل
ماجد الشيخ
التطرف الليكودي الترامبي يبدد فرص التسوية
أكرم البني
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إبراهيم غرايبة
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محلي سعودي
كتابنا
علاء الدين براده
لماذا يمكن أن يسير «الابتكار» باتجاه خاطئ؟
رائد العسكر
قراءات «ترامبية»
عبدالعزيز الهاشمي
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سعد الدوسري
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عبدالعزيز السويد
مافيا الوقود «السائل»!
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إسقاط الشراكة عبر الهادئ شعبوي
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«أدمغة» لغوتفريد بنّّ: تغيير العالم بواسطة اللغة
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التصدي للنيوليبرالية وحماية الوسطية السياسية والضمانات الاجتماعية
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النووي ليس رادعاً في الحروب الهجينة
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خطوة ترامب... نصر صيني وهزيمة يابانية
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حسن منيمنة
هل يكمل دونالد ترامب سنواته الأربع؟
كامران قره داغي
إقليم كردستان في مواجهة مع بغداد وطهران... والآتي أعظم
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مؤتمر آستانة: تدبير الخسائر
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الحرية هي الحرية والاستبداد هو الاستبداد
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حيرة منتدى دافوس!
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التعاون الروسي - التركي: مناطق رماديّة واقتصاد مكثّف
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