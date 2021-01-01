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السعودية
معركة على القضاء بين ترامب وخصومه
إدارة ترامب تنأى عن «مدرعات» أوباما للأكراد
إيران تشكك في «أزمة مفتعلة»... وروسيا تدافع عنها
تبادل أسرى في اليمن بوساطة قبلية
«داعش» يهاجم صلاح الدين وديالى
فيون يزور لبنان والعراق
خيول «بوركينا» عقبة «الفراعنة» لبلوغ النهائي
الأسعار العالمية للنفط مستقرة
آخر الاخبار
غوتيريس يدعو إلى الغاء الحظر الأميركي على السفر
فيون يؤكد خوضه الانتخابات الرئاسية الفرنسية
واشنطن تريد زيادة النفقات العسكرية في 2017
ماي: مرسوم ترامب لمكافحة الهجرة يزرع الفوضى
60 في المئة من أفغانستان خارج سيطرة الحكومة
المعارضة السورية تنتقد تصريحات دي ميستورا حول تشكيل وفدها
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سياسة
السيسي والبشير يعرضان قضايا بينها التعاون الأمني و «سد النهضة»
مدرعات أميركية لـقوات كردية - عربية لعزل الرقة
لا موعد لإطلاق عملية تحرير غرب الموصل
«الديموقراطي» عند الحريري وميقاتي: هناك رائحة انقلاب على «الطائف»
استثناءات لدخول أميركا لمزدوجي الجنسية الاستراليين بعد الكنديين والبريطانيين
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السعودية
الاعتداءات تلاحق العاملين الصحيين في السعودية... وصلت إلى إطلاق الرصاص
السعودية تفتح صفحة جديدة في تاريخ دعم المواطن مالياً
تحويلات العاملين الأجانب تتراجع للمرة الأولى منذ 12 عاماً
السعودية: 16 جهة حكومية جاهزة للتخصيص
بعد غياب 7 أعوام.. حفلة الـ 6 ساعات تعيد جدة إلى «خريطة الترفيه»
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إقتصاد
أسوأ أداء للدولار في شهر
الدولار يعاني من سياسات ترامب
لا تغيّـر في أسهم أوروبا
«دويتشه بنك» يدفع 630 مليون دولار غرامات لإهماله عمليات تبييض أموال ...
مصر تقترب من اتفاق لاستيراد نفط عراقي
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رياضة
إنفاق قياسي في «البوندسليغا»
ديمبا با لبشيكتاش بالإعارة
باتو يلتحق بكانافارو في الصين
والد سيميوني: ابني سيرحل
كأس امير الكويت: قمة بين العربي والسالمية
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ثقافة ومجتمعات
حسناوات الشاشة اللبنانية لإشعال «الرايتنغ» ... ومهرجوها لتصفية الحسابات
مجرّة «درب التبانة» تتحرك بسرعة مليوني كيلومتر في الساعة
موجة الغلاء في مصر تزيح الكاريكاتور السياسي جانباً
بيدرو ألمودوفار رئيساً للجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي
شوقي أبي شقرا «الساحر» شرّع المخيلة على آفاق الشعر
الميديا الرقميّة تتوغّل في التقنيات المجسّمة
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نصف مليون ريال يخرج «محمد» من السجن
الجيش العراقي: قد نستطيع فك الحصار عن بيجي خلال يومين
قوميون أتراك يهاجمون بحّارة أميركيين في إسطنبول
لاغارد: هدف النمو لمجموعة العشرين غير كاف
أسرة شوماخر تعيد تنشيط موقعه الإلكتروني
إصابة 16 شخصاًً بجروح طفيفة بعد تفجير استهدف مترو القاهرة
أميركا والهند توصلتا إلى حل لخلافهما حول الأمن الغذائي
دخول دفعة أولى من مساعدات دولية حي الوعر المحاصر في حمص
وزير الزراعة: اعتماد 7 مبادرات لتطوير «القطاع» في السعودية
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هذا الشهر
الجيش العراقي: قد نستطيع فك الحصار عن بيجي خلال يومين
مجلس الأمن يدعو البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس للجمهورية
اليابان تشتري خام أبوظبي لسد النقص في المخزون النفطي
إصابة 16 شخصاًً بجروح طفيفة بعد تفجير استهدف مترو القاهرة
ديوكوفيتش: أنا أقوى ذهنياً منذ أن أصبحت أباً
فابيوس: لا تزال هناك مسائل عالقة في الاتفاق النووي مع إيران
«الخدمة المدنية» تعلن تمديد فترة استقبال طلبات وظائف التعليم النسوية
أسهم أميركا تفتح مرتفعة وهبوط قطاع الطاقة
توقيع إتفاقات تعاون بين مصر والجزائر
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اليوم
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هذا الاسبوع
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هذا الشهر
نصف مليون ريال يخرج «محمد» من السجن
الجيش العراقي: قد نستطيع فك الحصار عن بيجي خلال يومين
قوميون أتراك يهاجمون بحّارة أميركيين في إسطنبول
لاغارد: هدف النمو لمجموعة العشرين غير كاف
أسرة شوماخر تعيد تنشيط موقعه الإلكتروني
إصابة 16 شخصاًً بجروح طفيفة بعد تفجير استهدف مترو القاهرة
أميركا والهند توصلتا إلى حل لخلافهما حول الأمن الغذائي
دخول دفعة أولى من مساعدات دولية حي الوعر المحاصر في حمص
وزير الزراعة: اعتماد 7 مبادرات لتطوير «القطاع» في السعودية
الأكثر قراءة
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اليوم
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هذا الاسبوع
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هذا الشهر
إدارة ترامب تنأى عن «مدرعات» أوباما للأكراد
السعودية: 16 جهة حكومية جاهزة للتخصيص
الخطيب: البنية التحتية للترفيه في السعودية «ضعيفة»
السعودية تفتح صفحة جديدة في تاريخ دعم المواطن مالياً
تحويلات العاملين الأجانب تتراجع للمرة الأولى منذ 12 عاماً
إيران تشكك في «أزمة مفتعلة»... وروسيا تدافع عنها
معركة على القضاء بين ترامب وخصومه
حسناوات الشاشة اللبنانية لإشعال «الرايتنغ» ... ومهرجوها لتصفية الحسابات
الإفصاح عن راتب الزوجة يثير قلق السعوديين
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اليوم
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سبع خطوات للتسجيل في «حساب المواطن».. والبدء الأربعاء
تعديلات دمشق على «الدستور الروسي» ... لترشح الأسد في 2021 ورفض «الحكم الكردي»
مرجعية جديدة تنعى «المرحلة الانتقالية»
العودة بعد تشييع ابنه وزوجته: أحبوا أولادكم قبل فوات الآوان
ترجم من خلال كاميرتك... «غوغل» يطلق خاصية الترجمة الفورية
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آلام مفصل الفك... لا للجراحة نعم للحلول السلمية
قرار ترامب بمنع دخول أميركا لا يشمل حاملي «البطاقة الخضراء»
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آلام مفصل الفك... لا للجراحة نعم للحلول السلمية
مواقع إباحية تستغل ثغرة في «يوتيوب»
عن جريدة «السفير» وطلال سلمان
التسجيل في «حساب المواطن» بعد ثلاثة أسابيع.. وإدراج مستفيدي الضمان آلياً
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أردني يقتل زوجته وطفلتيه «دفاعاً عن الشرف»
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حسن نافعة
ترامب سيسقط حتماً
حسين عبد العزيز
عن المناطق الآمنة في سورية
محمد المزيني
«فوبيا» المجتمع السعودي.. «جاك الذيب»
جهاد الخازن
عيون وآذان (المحرقة النازية قبل 72 سنة)
رندة تقي الدين
حفتر وخطر العودة إلى زمن القذافي
عبدالعزيز السويد
فرصة ذهبية للفرز الذكي
تغريد الطاسان
ناموا.. تصحوا!
هيفاء صفوق
حمزة إسكندر.. قاهر المرض بـ«قوة الأمل»
فاتنة الدجاني
الاختلال في فهم الاحتلال
محمد المختار الفال
مسؤولية النخب عن انحراف البيئة السياسية
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خالد الدخيل
القضاء المصري وهستيريا تيران وصنافير!
أكرم البني
آستانة وحدود الخلاف بين روسيا وإيران
فيصل العساف
الخطوط السعودية تستخف السعوديين!
أحمد الحناكي
السينما وقيادة المرأة السيارة
ماجد كيالي
تحولات دراماتيكية في المشهد السوري
جهاد الخازن
عيون وآذان (السلطان اردوغان ماضٍ في الخطأ)
جهاد الخازن
عيون وآذان (سورية ترزح تحت استعمار جديد)
حسن نافعة
ترامب سيسقط حتماً
راغدة درغام
ترامب يعادي الداخل الأميركي ويعادي العالم
وليد شقير
أي منطقة آمنة في سورية؟
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زياد الدريس
هكذا علّمتني اليونسكو
إحسان الفقيه
إيران تتآكل من الداخل.. هل من ثورة؟
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تيران وصنافير: جدل مصري حول رواية مصرية
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القضاء المصري وهستيريا تيران وصنافير!
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عن زيارة ميشال عون وأحاديثه!
إحسان الفقيه
«مولانا» التنويري.. الذي نُريد
أكرم البني
إحراجات المعارضة السورية على عتبة مفاوضات آستانة
عبدالوهاب بدرخان
الأسد والإيرانيون: إمّا استسلام المعارضة و إمّا «الحل العسكري»
إحسان الفقيه
قبل أن تصبح مدارس صنعاء «ثكنات» للحرس الإيراني
أكرم البني
آستانة وحدود الخلاف بين روسيا وإيران
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عبدالعزيز السويد
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فلاديمير فرولوف
روسيا من الحرب إلى السلام في سورية
جدعون راخمان
شقاق بريطاني مع أميركا
ميشيل غولدبيرغ
ترامب حصان طروادة اليمين
طه أقيول
الديموقراطية والتعديل الرئاسي التركي
رينو جيرار
هدية ترامب للاتحاد الأوروبي
لوموند
شولتز ضد مركل
هولغر ستارك
ذوى الحلم فخسرت الولايات المتحدة هويتها
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40 سنة على استقبال مركز بوبور الثقافي الفرنسي مئة مليون زائر
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قصة بطل عراقي يحارب «داعش»... وينتقد تخلي بغداد عن السنّة
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حازم الامين
لماذا لم نصدق حكاية إرهابي مقهى الكوستا المتردد والخائف؟
بيسان الشيخ
هل يعود التعذيب إلى أميركا وتبقى بلداننا نقاط خدمة له؟
عمر قدور
إسلاميّو سورية في مأزقهم
وحيد عبد المجيد
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خطاب ترامب وسحر الشعبوية
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مصطفى كركوتي
شعبويات تنهض وديموقراطيات تتهاوى
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