للدخول | للتسجيل
| لاعلاناتكم
الطبعة الدولية
الطبعة السعودية
الأرشيف
تجريبي
الرئيسية
سياسة
السعودية
اقتصاد
رياضة
ثقافة ومجتمعات
مقالات
مدرسة الحياة
نسخ «الحياة »
Search for:
الطبعة :
الدولية
|
السعودية
«أسير» فلسطيني يدهس بشاحنة جنوداً في القدس
رحيل هاشمي رفسنجاني
العبادي والصدر يقاطعان اجتماع «تحالف الشيعة»
توقع نصف مليون متظاهر ضد تنصيب ترامب
قصف وادي بردى بعد رفض «هدنة المياه» الروسية
الجيش اليمني يستعيد مديرية ذو باب
رالي دكار.. عثرات قاسية وانسحابات
شركات الطيران المنخفض الكلفة تواجه صعوبات في أميركا اللاتينية
آخر الاخبار
احتجاز أقارب منفذ عملية الدهس في القدس المحتلة
عملية نوعية للتحالف الدولي تستهدف «داعش» في دير الزور
مركل: لن نسمح لبريطانيا «باختيار الأفضل» لها فقط
«داعش» أشعل النار بمنشآت غاز كرواتية في سورية
الأسد مستعد للتفاوض على «كل شيء» ما عدا منصبه
موسكو تجدد نفيها التدخل في الانتخابات الأميركية
للمزيد
سياسة
مفاوضات بين وفد روسي ووجهاء وادي بردى... وتفجير سيارة قرب دمشق
مهاجرون بين قتلى صقيع أوروبا ووفاة 13 فرنسياً في دار للعجزة
انشقاقات في فرع «داعش سيناء»
نتانياهو مشبوه بـ «صفقة بين المال والسلطة»
عون في الرياض اليوم يلتقي الملك سلمان وأمل بعودة لبنان إلى الخريطة الخليجية
للمزيد
السعودية
عون في الرياض اليوم.. وأمل بعودة لبنان إلى الخريطة الخليجية
«الداخلية» تقلص «قائمة فبراير» .. وبطولة عواجي تسطع عالمياً
«الشورى» يحمل «هدف» مسؤولية تسرب السعوديين من القطاع الخاص
توصية باستحداث منصة علمية لأطباء العيون الناشئين
السفارة السعودية في الفيليبين تحذّر من «المتحايلين» على قوانين الاستقدام
للمزيد
إقتصاد
ألمانيا: تفاؤل بالعام الجديد اقتصادياً
مصر: حقل «أتول» للغاز يبدأ الإنتاج نهاية السنة
قطاع العقار الخليجي تجاوز تحديات 2016
المصارف تعدّ لمواجهة تحديات العام الجديد
القطاع المصرفي العراقي يعزز موقعه في الساحتين العربية والعالمية
للمزيد
رياضة
مارادونا يؤيد اقتراح انفانتينو بشأن زيادة عدد المنتخبات
وفاة "الفهد" روبرتو كاباناس عن 55 عاماً
ندا ينقذ القادسية من الخسارة والكويت يسترد الصدارة
«الدفاع».. مشكلات تؤرق مدرب منتخب الجزائر
بطولة ايطاليا: الفوز الرابع لانتر ميلان وروما يلاحق يوفنتوس
للمزيد
ثقافة ومجتمعات
"ذا كراون"... أفضل مسلسل درامي في "غولدن غلوب 2017"
مضغ الطعام جيداً.. أحدث أسرار الرشاقة
بودابست... هوليوود أوروبا الوسطى
صحيفة «برايتبارت نيوز» الإلكترونية صوت أميركا «المتعنصرة»
أميركا اللاتينية في مهرجان «القرين الثقافي» في الكويت
«مطاردة» تلفزيونية في عصر كاميرات المُراقبة
للمزيد
▼
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقا
الأكثر تعليقا
|
اليوم
|
هذا الاسبوع
|
هذا الشهر
الأرجنتين تهزم كرواتيا ودياً... وعودة تيفيز إلى صفوف «التانغو»
الجيش العراقي: قد نستطيع فك الحصار عن بيجي خلال يومين
إصابة 16 شخصاًً بجروح طفيفة بعد تفجير استهدف مترو القاهرة
"آر برلين" تبدي تفاؤلها في الربع الأخير من العام
تجريم تجارة لحوم القطط والكلاب في تايلاند
«الخدمة المدنية» تعلن تمديد فترة استقبال طلبات وظائف التعليم النسوية
أسهم أميركا تفتح مرتفعة وهبوط قطاع الطاقة
توقيع إتفاقات تعاون بين مصر والجزائر
«أو سي آي أن في» تساهم في صندوق لدعم الاقتصاد
الأكثر تعليقا
|
اليوم
|
هذا الاسبوع
|
هذا الشهر
الأرجنتين تهزم كرواتيا ودياً... وعودة تيفيز إلى صفوف «التانغو»
الجيش العراقي: قد نستطيع فك الحصار عن بيجي خلال يومين
إصابة 16 شخصاًً بجروح طفيفة بعد تفجير استهدف مترو القاهرة
"آر برلين" تبدي تفاؤلها في الربع الأخير من العام
تجريم تجارة لحوم القطط والكلاب في تايلاند
«الخدمة المدنية» تعلن تمديد فترة استقبال طلبات وظائف التعليم النسوية
أسهم أميركا تفتح مرتفعة وهبوط قطاع الطاقة
توقيع إتفاقات تعاون بين مصر والجزائر
«أو سي آي أن في» تساهم في صندوق لدعم الاقتصاد
الأكثر تعليقا
|
اليوم
|
هذا الاسبوع
|
هذا الشهر
الأرجنتين تهزم كرواتيا ودياً... وعودة تيفيز إلى صفوف «التانغو»
مجلس الأمن يدعو البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس للجمهورية
اليابان تشتري خام أبوظبي لسد النقص في المخزون النفطي
ديوكوفيتش: أنا أقوى ذهنياً منذ أن أصبحت أباً
"آر برلين" تبدي تفاؤلها في الربع الأخير من العام
تجريم تجارة لحوم القطط والكلاب في تايلاند
فابيوس: لا تزال هناك مسائل عالقة في الاتفاق النووي مع إيران
إصابة الممثل خالد الصاوي بفيروس الكبد الوبائي
«أو سي آي أن في» تساهم في صندوق لدعم الاقتصاد
الأكثر قراءة
|
اليوم
|
هذا الاسبوع
|
هذا الشهر
رحالة سعوديون جدد يستغنون عن الورق ويوثقون رحلاتهم على «يوتيوب»
الأسد يعتبر تركيا «دولة هشة»
«عواجي البطل».. يبهر العالم ويثير شهية الإعلام
امرأة تعيد حفيدها .. لأنه "أقبح من أن يكون من نسلها"
رحيل هاشمي رفسنجاني
«أسير» فلسطيني يدهس بشاحنة جنوداً في القدس
العبادي والصدر يقاطعان اجتماع «تحالف الشيعة»
«الداخلية» تقلص «قائمة فبراير» .. وبطولة عواجي تسطع عالمياً
قصف وادي بردى بعد رفض «هدنة المياه» الروسية
الأكثر قراءة
|
اليوم
|
هذا الاسبوع
|
هذا الشهر
اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان
التوأمان أحمد ومحمد الفضل.. عاشا معاً وقتلا معاً ودفنا في قبرين متجاورين
«الشاويش» علي صالح حاول «رشوة» مبارك لخدمة صدام
التسجيل في «حساب المواطن» بعد ثلاثة أسابيع.. وإدراج مستفيدي الضمان آلياً
جثامين 4 سيدات و3 رجال تصل السعودية اليوم وغداً
تخلّي الأكراد عن «غرب كردستان» قبل الحوار مع النظام في قاعدة حميميم
ما هو مرض «كرونز» الذي كثر الحديث عنه في الكويت؟
تحويل «الطيران المدني» إلى شركة قابضة تابعة لـ«الاستثمارات العامة»
عرب بين ضحايا ليلة الرعب في إسطنبول
الأكثر قراءة
|
اليوم
|
هذا الاسبوع
|
هذا الشهر
الصيدليات تستغني عن «شهادة الصيدلي».. قريباً
بشائر تتوالى .. بحوث جديدة تفتح الباب أمام علاج السكري
«الشاويش» علي صالح حاول «رشوة» مبارك لخدمة صدام
«داعش» ينشر تسجيل حرق جنديين تركيين حيين
آلام مفصل الفك... لا للجراحة نعم للحلول السلمية
التعليم في «رؤية 2030».. تنمية بشرية ومناهج متطورة
موسكو تكبح خطة طهران لـ «ما بعد حلب» ... وقناة سرية مع فصائل مسلحة في أنقرة
وقف شامل للنار وعزل «النصرة» وتنفيذ القرار ٢٢٥٤... واستبعاد الحل العسكري
ليتر البنزين في السعودية يقفز من 33 هللة إلى 117 هللة خلال 22 عاماً
▼
الأكثر قراءة
سياسي
محلي سعودي
اقتصادي
ثقافي
رياضي
صحافة العالم
تيارات
الأكثر قراءة
|
اليوم
|
هذا الاسبوع
|
هذا الشهر
عبدالعزيز السويد
أحياناً... (لماذا نشرت صورة رجل الأمن؟)
جمال بنون
حقيبة «إسعاف» للصحافة الورقية
عقل العقل
تهميش طهران في سورية
إحسان الفقيه
شكراً أيها القراء
عبدالعزيز السويد
أحياناً... («اهتموا بالضعفاء»!)
الأكثر قراءة
|
اليوم
|
هذا الاسبوع
|
هذا الشهر
زياد الدريس
هكذا علّمتني اليونسكو
خالد الدخيل
تيران وصنافير: جدل مصري حول رواية مصرية
إحسان الفقيه
قبل أن تصبح مدارس صنعاء «ثكنات» للحرس الإيراني
عبدالوهاب بدرخان
سباق روسي - إيراني نحو اختطاف ما بعد حلب
راغدة درغام
مصالح روسيا والمشروع الإيراني في سورية
جورج سمعان
تفاهم روسي - أميركي - تركي يكبح إيران؟
حازم الامين
إذا كان لكل أمة «داعشها»... فهذا هو «داعش» التركي
جهاد الخازن
عيون وآذان (حملات كاذبة على السعودية والبحرين)
جهاد الخازن
عيون وآذان(اردوغان يفشل في مواجهة الإرهاب)
سميرة المسالمة
مؤتمر آستانة في حقل الألغام السورية
الأكثر قراءة
|
اليوم
|
هذا الاسبوع
|
هذا الشهر
خالد الدخيل
وهم القيادة العربية!
زياد الدريس
هكذا علّمتني اليونسكو
خالد الدخيل
درس الثورة السورية
راغدة درغام
حلب ورقة تمهيدية في «الصفقة الكبرى»
سليم نصار
توقعات غير متوقعة لعام 2017
خالد الدخيل
هل أنقذ بوتين الأسد؟
حازم صاغية
الثورة السوريّة التي نظّفت وانهزمت
لؤي حسين
حلب ... نهاية «الثورة السوريّة»
خالد الدخيل
تيران وصنافير: جدل مصري حول رواية مصرية
حازم الامين
لا شيء سيبقى كما كان عليه...
سياسي
كتابنا
محلي سعودي
كتابنا
عبدالعزيز السويد
أحياناً... («اهتموا بالضعفاء»!)
إحسان الفقيه
شكراً أيها القراء
عقل العقل
تهميش طهران في سورية
اقتصادي
كتابنا
ثقافي
كتابنا
رياضي
كتابنا
صحافة العالم
كتابنا
نيكولاس كايزي
الجريمة والجوع يلتقيان في فنزويلا الاشتراكية
مايكل ويْس
الاستخبارات العسكرية الروسية ذراع بوتين في الحرب وعالم السيبيرنيطيقيا
فولفغانغ ستريك
نقض للتسوية بين العمل ورأس المال المبرمة بعد الحرب العالمية الثانية
أجمل سهيل
رسالة من أفغانستان الى ترامب: أوقفوا تقدُّم طالبان وإيران وروسيا
كيهان
أعداء السلام في سورية
ينس ستولتنبرغ
لا لجيش أوروبي ونعم للقضاء على «داعش» والتعاون مع روسيا
أوليفييه روا
حلم العثمانية الجديدة يُدفن في حلب
تيارات
كتابنا
حازم الامين
إذا كان لكل أمة «داعشها»... فهذا هو «داعش» التركي
بيسان الشيخ
أنقرة وجهاً لوجه مع تنظيم الخلافة
نهلة الشهال
أميركا وإسرائيل: مصالح جديدة
سلمان مصالحة
يا شبّيحة العالم... اتحدوا
عمر قدور
إضعاف المعارضة أم تقويضها؟
محمد مشموشي
بوتين... وخياراته حيال الأسد وخامنئي وترامب!
حميد الكفائي
اختطاف أفراح شوقي إذ يوحد العراقيين
حسن منيمنة
أي مستقبل للحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة؟
للتواصل معنا
Search for:
سياسة
العالم
العرب
الخليج
قضايا وتحقيقات
سورية
مصر
المغرب العربي
السعودية
الرياض
الشرقية
مكة المكرمة
مناطق أخرى
إقتصاد
العالم
العرب
الخليج
السعودية
خدمات
رياضة
العالم
العرب
الخليج
السعودية
رأي رياضي
ثقافة ومجتمعات
آداب وفنون
منوعات
تلفزيون
علوم وتكنولوجيا
جمال وأزياء
سيارات
صحة وتغذية
شباب
افاق
مجتمع
سينما
تراث
سياحة
نيو ميديا
مقال ورأي
سياسي
محلي سعودي
اقتصادي
ثقافي
بريد القراء
رياضي
صحافة العالم
تيارات
كاريكاتير
للدخول/للتسجيل
|
PDF - النسخة الدولية
|
PDF - النسخة السعودية
|
مركز معلومات دار "الحياة"
|
مجلة "لها"
|
من نحن
|
لإعلاناتكم
|
إتصل بنا