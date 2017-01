الجيش اليمني يستعيد مديرية ذو باب

استعادت أمس قوات الجيش اليمني والمقاومة بدعم من التحالف العربي، مديرية ذو باب قرب باب المندب في محافظة تعز، وكل التلال المطلة على معسكر العمري، بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية، قتل خلالها قائد اللواء الثالث العميد عمر سعيد الصبيحي. وواصل الجيش والمقاومة تقدمهما لاستعادة الساحل الغربي لمحافظة تعز، وسط خسائر كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي وصالح.

وشنت طائرات التحالف غارات عدة على مواقع الميليشيات في كهبوب بمديرية المضاربة، ومعسكر العمري، واستمرت المواجهات في ثلاثة محاور باتجاه منطقة المخاء والوازعية وجبهة مقبنة، شمال غربي تعز. وقال قائد محور تعز، اللواء الركن خالد فاضل، «إن هذه الانتصارات تأتي في إطار العملية العسكرية التي أعلنت عنها قيادة المحور لتحرير الساحل الغربي والمناطق الواقعة في الجهة الغربية لمدينة تعز»، مؤكداً أهمية تحرير هذه المواقع لأنها تقطع خطوط تهريب الأسلحة للميليشيات.

وقصفت طائرات التحالف مواقع الميليشيات في منطقة رجام بمديرية بني حشيش شرق صنعاء، وشنت ثماني غارات على مواقع في مديرية باقم شمال صعدة، كما قصفت منطقة الملاحيط الحدودية ومنطقتي هجر كحلان، ومنطقة المخدرة في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

سياسياً، قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إن بلاده في صدد إعلان موازنة الدولة لعام ٢٠١٧ قريباً. وأضاف «سنصرف رواتب جميع الموظفين المدنيين والعسكريين في عموم المحافظات». وأكد ابن دغر، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في عدن أمس، أنه لن يكون هناك موظف في اليمن من دون راتب، موجهاً وزارة المال بإرسال الأموال إلى كل المؤسسات الحكومية في كل المحافظات، ابتداء من اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ذلك. ودعا الميليشيات الانقلابية إلى رفع يدها عن موارد الدولة والسماح لها بأن تنساب إلى المصرف المركزي وفروعه في صنعاء، ورفع يدها عن إدارته أو التدخل في شؤونه.

ونوه المجلس بجهود وزارة المال وإدارة المصرف المركزي في متابعة وإنجاز عملية طبع العملة، بعد نقل عمليات المصرف المركزي إلى عدن، كما أعرب عن تقدير اليمن للأصدقاء الروس على تعاونهم مع الحكومة اليمنية على تسهيل طباعة العملة في وقت قياسي، وشكر دول التحالف العربي، بقيادة السعودية والإمارات، وجهودهما في تسهيل نقل الأموال إلى مقر المصرف. كما أشاد المجلس بالانتصارات التي حققها الجيش والمقاومة الشعبية في تحرير مدينة ذو باب. وأقر المجلس تدشين المرحلة الأولى من المشاريع العاجلة في العاصمة الموقتة عدن، التي تشمل إعادة بناء وترميم عدد من المباني السكنية والحكومية، وصيانة الطرق الرئيسة وسفلتة ورصف طريق المطار ومشاريع خدمية لمطار عدن الدولي، بكلفة أربعة بلايين ريال، خلال عام ٢٠١٧.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن2017 سيكون عام السلام وإنهاء الانقلاب، والحكومة تعمل في المرحلة الحالية على تعزيز المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار المناطق المحررة والعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام. وفي هذا السياق، أكد المدير العام للجوازات في السعودية اللواء سليمان اليحيى لـ «الحياة» أن المملكة مستمرة في تمديد هويات اليمنيين الزائرين لمن ليست عليهم ملاحظات أمنية، مبيناً أن الجوازات جددت عبر «نظام أبشر» الإلكتروني لنحو 284 ألف زائر يمني.

