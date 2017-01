مسؤول دولي: اليمن يحتاج بليوني دولار هذه السنة

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، عن حاجة اليمن إلى نحو بليوني دولار لدعم الاستجابة الإنسانية هذه السنة.

وقال في إحاطته أمام مجلس الأمن، أن الخطة تستهدف 10 ملايين شخص من الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، موضحاً أن الزيادة، مقارنة بعام 2016، ترتبط مباشرةً بانهيار النظام الاجتماعي والاقتصادي، وزيادة المعاناة، وفشل وقف الأعمال العدائية والتوصّل إلى تسوية سياسية.

وحضّ أوبراين المجتمع الدولي على التعهد بسخاء في المؤتمر المقبل لإعلان التبرّعات لليمن أواخر آذار (مارس) المقبل.

وحذّر من احتمال حدوث مجاعة في اليمن هذه السنة إذا لم يتم القيام بعمل فوري، وقال: «فتيات وفتيان ونساء ورجال يموتون بسبب الجوع وأمراض يمكن بسهولة الوقاية منها وعلاجها. للأسف السلع الغذائية الحيوية والأدوية لا يمكن استيرادها بسهولة بسبب القيود المفروضة. المصابون بأمراض مزمنة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري، الذين لا يتلقّون العلاج المنقذ للحياة بسبب شحّ المواد الطبية، يموتون ببطء».

واعتبر أن الصراع في اليمن الآن هو الدافع الرئيس إلى أكبر حالة طوارئ للأمن الغذائي في العالم، محذّراً من أنه إذا لم يتم القيام بعمل فوري، فإن المجاعة ستكون سيناريو محتملاً هذه السنة. ويشهد اليمن تراجعاً مستمراً على الصعيدين الاقتصادي والإنساني. فوفقاً للمنظّمات الإنسانية، فإن 18.8 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية و2.2 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد وهذا المؤشّر هو الأسوأ على صعيد العالم.

ولفت مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى أن أسباب تدهور الأوضاع كثيرة ولا تقتصر على ارتفاع نسبة الفقر فقط، بل تشمل أيضاً تراجع الخدمات الصحية والاستشفائية وعدم توافر المياه وغيرها من العوامل.واعتبر أن «التأخّر المتزايد في صرف رواتب الموظّفين أثّر كثيراً في قدرة اليمنيين الشرائية، ولا شك في أن المماطلة في هذا الموضوع ستدفع مزيداً من اليمنيين إلى حافة الفقر المدقع». وبينما أكد ولد الشيخ أحمد أن الحكومة اليمنية باشرت صرف رواتب الموظّفين، دعا الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى ضمان استئناف صرف الرواتب لليمنيين في كل المحافظات. وشدّد على ضرورة التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة والبنك الدولي، في تمويل «صندوق الرعاية الاجتماعية» (الحكومي)، حتى يتمكّن من تزويد أكثر اليمنيين عوزاً بالأموال.

كما حضّ الشركاء الدوليين على تأمين الوصول إلى العملة الصعبة الضرورية لمستوردي المواد الأساسية حتى لا تتوقّف عمليات الاستيراد.

