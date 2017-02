«صندوق قطر للتنمية» يدرس تنفيذ مشاريع في اليمن

أعلن المدير العام لـ «صندوق قطر للتنمية» خليفة بن جاسم الكواري لدى لقائه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن الصندوق يدرس تنفيذ عدد من المشاريع داخل اليمن في مختلف المجالات الطبية والإنسانية والاقتصادية والتعليمية، يعلن عنها قريباً.

وقال إن «الدعم مستمرّ للجانب اليمني والمشاريع تنفّذ هناك بسرعة كبيرة». وأشار إلى أن الجمهورية اليمنية والأراضي الفلسطينية هي الأكثر استفادة من مشاريع الصندوق، نظراً إلى ما تمرّان به من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.

واستعرض الكواري وهادي في الدوحة «جهود الصندوق وأعماله داخل اليمن وسبل تطويرها وتوسيعها مستقبلاً». وقال في تصريح إنه ناقش مع الرئيس اليمني المشاريع التي ينفّذها الصندوق في اليمن، إضافة إلى عدد من المشاريع المستقبلية التي ينوي الصندوق تنفيذها هناك. وأكد أن مشروع إنشاء محطّة الكهرباء في عدن التي بدأ العمل فيها بناءً على توجيهات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، «يحظى باهتمام كبير من الرئيس اليمني، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية 61.6 ميغاواط وبكلفة 60 مليون دولار».

وأضاف أن الرئيس اليمني «وجّه الشكر لدولة قطـــر على مشاريعها التنموية داخـــل اليمـــن لا سيّما مشروع محطّة توليد الكهـــرباء الذي يوليه أهمية بالغة، إذ أشرف على عملية الإنشاء بنفسه وكان في استقبال التوربينات التي ستعمل داخل المحطّة».

وشدّد الكواري على أن «دعم الكهرباء في اليمن جزء لا يتجزّأ من التزام دولة قطر تجاه الأشقّاء هناك، إذ ستساهم هذه الوحدات بتوفير الطاقة الكهربائية لعدد كبير من منشآت الدولة الحيوية كالمستشفيات والمدارس، إضافة إلى الآلاف من المنازل»، معرباً عن أمله في أن تخفّف هذه المنشأة من معاناتهم وأن تساعد في رفع المعاناة عن قطاع واسع من الشعب اليمني وتجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها.

