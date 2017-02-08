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الجيش اليمني يُعلن تحرير ميناء المخا

النسخة: الرقمية
آخر تحديث: دبي - «الحياة» 

أعلن الجيش اليمني اليوم (الأربعاء)، تحرير ميناء المخا الاستراتيجي ومحيطه بالكامل من ميليشيات «الحوثيين» والرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأفادت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) نقلاً عن بيان للجيش نشره المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري بأن «قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي، طهرت ميناء المخا ومحيطه بالكامل» .

وأضاف البيان أن «عناصر الميليشيات الانقلابية فرّت في اتجاه الطريق المؤدي إلى مدينتي الخوخة و الحديدة غرب البلاد».

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت اليوم من تمشيط الأحياء السكنية في مدينة المخا بالكامل بعد تطهير المدينة والميناء من ميليشيات «الحوثيين» وصالح.

وذكر المصدر في تصريح إلى «وكالة الأنباء اليمنية» (سبأ) أن الجيش تمكن من تمشيط الأحياء السكنية في العروك والمغيني وسويس والحالي والجعدي والشاذلي والعمودي بالإضافة الى بسط السيطرة الكاملة على الميناء.

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اليمنقوات الشرعيةالمخا
 
 
 

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