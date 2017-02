استشهاد جندي إماراتي في اليمن

استشهد جندي إماراتي أثناء مشاركته في عملية «إعادة الأمل» مع قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وأعلنت وكالة أنباء الإمارات نقلاً عن «القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد الجندي أول سليمان محمد سليمان الظهوري أحد جنودها البواسل المشاركين ضمن قواتها في عملية إعادة الأمل مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن».

ويأتي الإعلان بعد غارة للتحالف على موقع للحوثيين في خوخا جنوب ميناء حديدة جنوب البلاد قتل فيها 15 متمرداً وأصيب 20 آخرون الأربعاء، بحسب مصادر عسكرية.

وأفادت «فرانس برس» بأن جندياً إماراتياً ثانياً يشارك في عمليات التحالف العربي توفي «إثر تعرضه لسكتة قلبية»، بحسب القوات الإماراتية.

This article has been published at alhayat.com. Unauthorised replication is not allowed.