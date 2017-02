اليمن يشكو إيران إلى الأمم المتحدة

أكدت الحكومة الشرعية في اليمن اليوم (الأحد)، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز أن إيران مستمرة في ‏التحريض على الحرب في اليمن ومهاجمة دول الجوار وإرهاب الممرات الدولية في جنوب ‏البحر الأحمر وباب المندب.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني في رسالته إلى غوتيريز، إن «إيران مستمرة في ‏تمويل الحوثيين ودعمهم استراتيجياً وعسكرياً من خلال تدريب المقاتلين الحوثيين ‏وإرسال شحنات الأسلحة والذخائر إلى اليمن في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 2216 ‏العام 2015 والقرار 2231 2015»، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس).‏

وأضاف اليماني في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، ‏أنه «تم اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة بشكل متكرر من قبل العديد من الدول ‏الأعضاء والقوات البحرية المشتركة»، موضحاً أن قائد الميليشيا الإنقلابية عبدالملك ‏الحوثي صرح في خطاب متلفز في 10 فبراير 2017 بأن جماعته بدأت ‏في تصنيع طائرات تجسس، وهو ما يثبت مدى انخراط الجانب الإيراني في تزويد الإنقلابيين ‏بالسلاح والخبرات، ما يساهم في إطالة أمد الحرب واعاقة السلام.‏

وكشف السفير أن «ميليشيا الحوثي ماتزال تتلقى التدريب من ‏قبل عناصر قوات الحرس الثوري الإيراني وما يسمى حزب الله اللبناني على استخدام الأسلحة الحديثة ‏التي تم نهبها من مخزون القوات المسلحة اليمنية، إضافة الى الأسلحة الايرانية.»‏

وتابع: «شنت ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية هجمات صاروخية ‏وباليستية غير مسؤولة ومن دون تمييز ضد حدود السعودية أسفرت عن مئات ‏الإصابات وتدمير البنى التحتية المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات».

وبين السفير اليمني أن صواريخ «قاهر1» والصواريخ الباليستية «زلزال3» المستخدمة في هذه ‏الهجمات صنعت في إيران وفقاً للجنة الخبراء حول اليمن، وأشار إلى أن ميليشيا «الحوثي» ‏هاجمت بشكل متكرر بدعم من الإيرانيين وبطريقة مشابهة لآليات وتكتيكات الجيش ‏الايراني المستخدمة من قبل في مضيق هرمز، السفن العابرة لمنطقة جنوب البحر ‏الأحمر.

وأعلنت نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية ‏والتأمينات عبدالعزيز جباري اليوم، أن الحكومة اليمنية مستمرة في دحر ‏ميليشيا الحوثي وصالحواستعادة جميع المناطق الواقعة ‏تحت نفوذهم.‏

وكشف جباري أن الحكومة تحقق انتصارات ‏كبيرة في كل الجبهات وتعمل بكل إمكاناتها لتحمل مسؤوليتها ‏تجاه الشعب اليمني، داعيًا الجهات الحكومة والمنظمات ‏الدولية والإقليمية للقيام بدورها تجاه النازحين والتخفيف من ‏معاناتهم.‏

من جهة أخرى، تعهد رئيس الحكومة اليمنية خلال اجتماع اليوم جهودها في العمل على ‏إعادة تطبيع الحياة في مختلف المحافظات المحررة وتثبيت ‏الأمن والاستقرار فيها.

وقال رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر إن ذلك لا يتم إلا بتعاون ‏الجميع واحترام النظام والقانون وتوحيد عمل الأجهزة الأمنية ‏وإنشاء غرفة عمليات مشتركة تشرف عليها وزارة الداخلية.‏

وأضاف أن عجلة التنمية في البلاد بدأت ‏تتحرك مع ظهور مشروعات التنمية في عدن وحضرموت ‏ومأرب وباقي المحافظات المحررة من ميليشيات الإنقلابيين.‏

This article has been published at alhayat.com. Unauthorised replication is not allowed.